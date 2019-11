Mercato - PSG : pour Klopp (Liverpool), recruter Mbappé relève de l’impossible

L’entraîneur de Liverpool a réagi à la rumeur annonçant un transfert XXL de Mbappé à Liverpool. Avec pessimisme.

Forfait et donc absent pour le déplacement du PSG à Brest ce samedi (17h30), Kylian Mbappé fera davantage parler dans le cadre de son avenir que sur le plan sportif aujourd'hui. Car l’entraîneur du , Zinédine Zidane, n’est pas le seul à aborder le futur transfert de l’international français, la presse britannique s’en charge également.

Selon le Daily Express, préparerait une offensive pour Kylian Mbappé !



Les Reds pourraient offrir 250 millions d'euros au PSG et laisser Mohamed Salah filer au Real Madrid !



Ce serait le transfert du siècle ! pic.twitter.com/gZF9xaDwn1 — Instant Foot (@lnstantFoot) November 8, 2019

Et notamment le Daily Express, qui a lancé ce vendredi la rumeur d’un éventuel transfert XXL de Mbappé vers Liverpool l’été prochain. Le montant de l’opération selon nos confrères ? 250 millions d’euros, financés par un départ de Mohamed Salah au Real Madrid.

Klopp : "Désolé de tuer cette histoire"

Une rumeur tout de même assez fantaisiste, que Jürgen Klopp a immédiatement démenti en conférence de presse. "C’est difficile d'acheter des joueurs de ce calibre. A l'heure actuelle, je ne vois aucun club capable de recruter Mbappé au PSG", a déclaré le technicien allemand en guise de réponse aux journalistes présents sur place.

"Aucun club, c'est comme ça. Et on fait partie de ces clubs qui ne peuvent pas le faire. C'est aussi simple que ça. Ok, d'un point de vue sportif, il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas le recruter. Quel joueur ! Mais c'est une question d'argent évidemment. Il n'y a aucune chance, absolument aucune. Désolé de tuer cette histoire", a conclu Klopp. Si Liverpool remporte enfin la cette saison, ce que le club anglais n’a plus fait depuis 1990, les supporters oublieront vite cette histoire.