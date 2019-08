Mercato - PSG : Paulo Dybala toujours courtisé ?

Malgré les négociations avec Manchester United, Dybala serait encore sur le marché. Le PSG pourrait parier sur lui en cas d'adieu de Neymar.

Ce lundi, Paulo Dybala va passer sa visite médicale et débuter sa préparation avec la . "La Joya", actuellement dans des négociations compliquées avec , serait encore sur le marché comme l'annonce le journal La Stampa.

Alors qu'il vient de terminer ses vacances, l'Argentin est de retour à la Juventus, mais Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Vieille Dame, ne compterait pas sur Paulo Dybala pour la saison prochaine. L'international argentin était annoncé tout proche des Red Devils mais le marché des transferts se termine ce jeudi en et il n'y aurait pas encore d'accord avec le club mancunien.

De plus, l'attaquant de 25 ans ne souhaiterait pas partir en pour le moment. L'option du s'offre donc à lui. En cas de vente de Neymar cet été, qui pourrait rapporter entre 180 et 220 M€, le PSG pourrait miser sur Dybala pour le remplacer. Toujours selon le quotidien italien, ce serait même le souhait du joueur argentin.

L'Inter voudrait aussi Dybala

Mais le dossier Dybala ne se limite pas à Manchester United et au PSG, l'Inter est aussi sur le coup. Il ne faut pas exclure l'inclusion de "La Joya" dans un échange avec Mauro Icardi, destiné à quitter le club milanais. Mais pour le moment, l’hypothèse du PSG serait donc la plus chaude pour l’avenir de l’Argentin, d'autant plus que le marché des transferts se terminera le 2 septembre en .