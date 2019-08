Mercato - PSG - Nélson Semedo nie vouloir être inclus dans le transfert de Neymar

Annoncé comme monnaie d'échange dans le transfert du Brésilien, le Portugais a nié avoir demandé au FC Barcelone d'être inclus dans les négociations.

La signature de Philippe Coutinho au a probablement scellé la fin du feuilleton Neymar au . Sans le milieu offensif de 27 ans comme possible monnaie d'échange, le club catalan aura bien du mal à convaincre le de lâcher l'international brésilien. D'autant plus que le FC Barcelone n'a pas énormément de liquidités et les joueurs ayant une valeur marchande ne veulent pas être inclus dans le transfert de Neymar.

Pourtant, ce dimanche, Mundo Deportivo faisait des révélations au sujet du possible retour de Neymar au FC Barcelone. Avant l'officialisation du prêt de Philippe Coutinho, le PSG demandait 100 millions d'euros plus le Brésilien, mais aussi Nélson Semedo afin de laisser partir Neymar, là où les Catalans étaient prêts à offrir seulement 50 millions d'euros si les deux joueurs étaient inclus. Le problème, c'est que si le Brésilien était enclin à venir à Paris, le Portugais aurait lui préféré rester à Barcelone.

Nélson Semedo sort du silence

Mais selon Mundo Deportivo, Nélson Semedo aurait déclaré au FC Barcelone qu'il était prêt à écouter la proposition du PSG. Une information démentie avec véhémence par le latéral droit passé par . En effet, sur son compte Instagram, il a qualifié l'article de Mundo Deportivo de "fake news" et a demandé aux médias d'arrêter de "dire des bêtises" à son sujet. Autant dire que Nélson Semedo ne veut plus être annoncé sur le départ du FC Barcelone.

Titulaire face à l' , Nélson Semedo a l'occasion de se faire une place dans le onze de départ du FC Barcelone cette saison. Il est le seul latéral droit de métier, et Sergi Roberto, son principal concurrent les deux dernières saisons, a reçu la promesse de la part de ses dirigeants d'être davantage utilisé au milieu de terrain, son poste de prédilection, cette saison.

Une chose est sûre, avec le départ de Philippe Coutinho au Bayern Munich, Ousmane Dembélé qui ne souhaite pas quitter le FC Barcelone et que le club ne veut pas vendre, et désormais Nélson Semedo qui ne souhaite pas partir pour rejoindre le PSG, le retour de Neymar au FC Barcelone est plus que compromis. Selon les informations de Goal, avec le prêt de Coutinho, le Barça a abandonné, pour le moment, la possibilité de faire revenir l'international brésilien.