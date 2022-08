Mercato - PSG : "Mbappé n'a pas demandé le départ de Neymar", d'après Jérôme Rothen

L'ancien joueur du PSG a pris la défense de Kylian Mbappé après les tensions entre le Français et Neymar.

Tout va très vite dans le football et encore plus lorsqu'il s'agit du Paris Saint-Germain et de ses stars. Une semaine après le penalty gate à Montpellier, l'histoire semble déjà oubliée tant le club de la capitale est apparu uni lors de la large victoire face à Lille, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi illustrant leur complicité et leur talent.

"En aucun cas Mbappé n'a demandé le départ d'untel ou untel"

Pour autant, les tensions entre Neymar et Kylian Mbappé face à Montpellier ont bien été scruté et par la suite calmé par les dirigeants. Et la rumeur faisant état de la volonté de Kylian Mbappé de pousser Neymar vers la sortie cet été lors de ses négociations pour prolonger son contrat ont beaucoup fait parler, notamment au Brésil où le Français n'a pas été épargné.

Néanmoins, Jérôme Rothen, ancien du club de la capitale, ne croit pas à ses rumeurs avancées par une partie de la presse française il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Au micro de RMC Sport dans sa quotidienne, le milieu de terrain finaliste de la Ligue des champions avec Monaco en 2004 a donné son point de vue sur ces évènements.

"Neymar n'a eu aucune proposition"

"Mbappé, il n’a rien demandé. La chose est claire et ce n’est pas moi qui le dit, c’est sorti c’est comme ça. De toute façon, connaissant un peu plus Kylian, il ne se serait jamais permis… Je vais dire Kylian Mbappé parce qu’après on va dire que je l’appelle Kyky. Et je ne pars pas en vacances avec lui. En aucun cas Kylian Mbappé, tout professionnel qu’il est, n’a demandé le départ d’untel ou d’untel", a analysé l'ancien joueur du PSG.

"Mbappé voulait un projet sportif différent et c’est pour cela qu’il a mis du temps à prolonger. Quand on lui vend un projet sportif, je suis désolé mais on lui vend un nouveau projet et que les Qatariens arrivent devant lui en disant que ce projet-là va se faire sans Neymar parce qu’ils ne voulaient pas le garder pour X raisons", a ajouté Jérôme Rothen.

"Après soit il accepte soit il n’accepte pas. Mais quand on lui vend un projet comme cela et qu’au bout de quinze jours de préparation Neymar n'a eu aucune proposition, car personne n’en voulait et même quand ils voulaient le prêter personne n’en voulait, Neymar s’est mis en condition optimale pour être au top physiquement en perspective de la Coupe du monde et aussi pour être bon sur le terrain... Eh bien il faut faire avec", a conclu l'ancien international français. Le PSG fait avec et pour le moment cela se passe à merveille.