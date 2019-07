Mercato - PSG : Marco Verratti explique pourquoi il n'a pas rejoint le Barça en 2017

Tenté par un transfert au FC Barcelone il y a deux ans, le milieu de terrain italien a expliqué à RMC pourquoi il était finalement resté au PSG.

Arrivé au en 2012, en provenance de Pescara, Marco Verratti s'apprête à entamer sa huitième saison avec le club de la capitale. Celui qui a tout connu sous l'ère QSI entre les nombreux succès en et les échecs répétés en Ligue des champiosn a pourtant bien failli quitter la formation parisienne en 2017.

Lors d'une interview avec RMC ce lundi, le milieu de terrain italien a évoqué son cas personnel après celui de Neymar. Il révèle ainsi que le le voulait vraiment il y a deux ans et qu'il était bien tenté par ce nouveau défi sous les couleurs des Blaugrana.

Il a surtout expliqué pourquoi il doutait alors du projet parisien et était prêt à étudier des offres ailleurs. "À l'époque, j'avais eu besoin d'explications. Je voyais des choses qui ne me semblaient pas à la hauteur d'un club qui veut gagner de grandes compétitions... Je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Mais on s'est parlé, il a suffi de deux ou trois rendez-vous, et je suis resté."

Toujours considéré comme un titulaire indiscutable sous Laurent Blanc puis Unai Emery et enfin Thomas Tuchel, Marco Verratti a encore deux ans de contrat avec le PSG, jusqu'en 2021.