Mercato - PSG : L'interview de Neymar sera finalement diffusée ce lundi

Alors que l'interview de Neymar à la chaine Band devait être diffusée ce vendredi, la chaîne brésilienne l'a finalement reportée à lundi.

Le feuilleton Neymar est sans doute le dossier le plus agité de l’été. Perturbé par des affaires extra-sportives et une blessure qui l'a empêché de participer à la Copa America qui se déroulait au , la star brésilienne avait en plus récemment confié son envie de quitter le cet été.

Le nouveau directeur sportif du club parisien, Leonardo, avait d’ailleurs confirmé la volonté de la star parisienne de partir pour effectuer un possible retour au . Mais Neymar ne s’était jamais exprimé devant la presse sur sa situation au PSG et son affaire où il est accusé de viol.

Neymar n'a toujours pas repris l'entraînement avec le PSG

Ce vendredi matin, la chaîne Band devait diffuser un entretien enregistré jeudi dernier avec le Brésilien, dans le cadre de l'émission Aqui na Band. Mais la chaîne a finalement annoncé que l'interview serait diffusée lundi prochain, à 14 heures (heure française).

Rappelons que Neymar, qui ne s’est pas présenté à l’entrainement la semaine dernière, est attendu pour préparer la saison 2019-20 avec le PSG.