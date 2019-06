Mercato - PSG : Leonardo relance la piste Douglas Costa

D’après France Football, le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait récemment rencontré les agents de Douglas Costa, qui devrait quitter la Juve.

Une fois n’est pas coutume, le devrait vivre un mercato agité. Dans le sens des départs, comme dans celui des arrivées. Et suite aux nombreuses déceptions de la saison qui vient tout juste de se terminer, les dirigeants parisiens pourraient décider de frapper fort sur le marché des transferts. Avec des noms ronflants, comme toujours.

La Juve ne le retiendra pas

Bien que la priorité soit donnée au milieu de terrain, voire à la défense avec le possible recrutement du prodige amstellodamois Matthijs de Ligt, le PSG continue de s’activer pour renforcer son secteur offensif. Et notamment les ailes. Selon Football, le directeur sportif Leonardo aurait justement relancé la piste menant à Douglas Costa (28 ans), plus vraiment en odeur de sainteté du côté de la .

D’après Tuttosport, l’ailier brésilien aurait été invité à se trouver une porte de sortie bien avant la nomination de Maurizio Sarri au poste d’entraîneur, et nul ne sait si le technicien italien en a finalement décidé autrement. Quand bien même, Douglas Costa souhaiterait lui aussi jouer sous un autre maillot que celui des Bianconeri, toujours selon les informations de France Football, bien que son contrat file jusqu’en 2022.

Dégraisser avant d’acheter pour le PSG

Un message reçu cinq sur cinq par Leonardo, qui n’a pas perdu son temps pour contacter les agents de Douglas Costa. De passage à Paris ce lundi, les représentants du joueur ont donc passé un petit moment en tête à tête avec le directeur sportif du PSG, certainement pour poser les premières bases d’une éventuelle future collaboration.

Dans tous les cas, le PSG devra dégraisser son effectif avant de songer à enrôler le feu follet brésilien. Ensuite ? La Juve ne devrait pas se montrer trop gourmande pour un joueur acheté 40 millions d’euros au en 2018, après une première année de prêt payant. À moins que la concurrence d’autres clubs ne fasse grimper les enchères.