Mercato - PSG : Layvin Kurzawa sur le départ ?

En fin de contrat avec le PSG en juin 2020, Layvin Kurzawa pourrait partir dès cet été en cas d'offre intéressante.

Afin de ne plus faire la même erreur qu’avec Adrien Rabiot, parti libre pour s’engager avec la en juillet, le souhaiterait vendre ses joueurs en fin de contrat avant que leur bail n’arrivent à échéance.

Non utilisé par Thomas Tuchel lors du face à Rennes (2-1) et lors de la première journée du championnat contre Nîmes (3-0), Layvin Kurzawa a perdu sa place de titulaire après l'arrivée de Juan Bernat et pourrait quitter le PSG dès cet été.

Comme le révèle L’Equipe, Leonardo aurait expliqué au latéral gauche de 26 ans qu’il pourrait partir si une bonne offre se présentait. L’international français n’a plus qu’un an de contrat avec le club de la capitale (30 juin 2020).

Alors qu’il aurait reçu des offres en et en , Layvin Kurzawa aurait pourtant affirmé qu’il ne souhaitait pas quitter Paris cet été.