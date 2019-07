Mercato PSG - L'agent de Cavani en dit plus sur son avenir

Walter Guglielmone, agent d'Edinson Cavani, s'est confié sur l'avenir de l'avant-centre uruguayen.

Alors que le feuilleton Neymar alimente toutes les rumeurs et que la situation de Kylian Mbappé reste très épiée, celle du troisième membre de la fameuse MCN est presque passée au second plan.

Edinson Cavani voit son contrat expirer en juin 2020. L'avenir dans la capitale de cette légende du club semblait s'écrire en pointillés lorsqu'Antero Henrique était encore directeur sportif, mais le grand retour de Leonardo a rebattu les cartes.

L'article continue ci-dessous

Walter Guglielmone, agent du joueur, a confirmé que Cavani resterait bien à Paris cet été, sans en dire plus sur une possible prolongation.

"L’idée est de rester au PSG", a-t-il lâché dans des propos accordés à Ovacion. "Je ne sais pas s’il vaut mieux pour Neymar qu’il parte. Edi est un joueur historique du PSG. Il est le meilleur buteur de l’histoire, il a beaucoup gagné et c’est une référence. Les gens l’aiment beaucoup. Je sais qu’aujourd’hui il y a un aspect marketing important avec Neymar et Mbappé, mais Edi est comme la base de cette équipe, en tant que joueur et en tant que personne".

Pour rappel, Edinson Cavani est le meilleur buteur de l'histoire du devant Zlatan Ibrahimovic, qu'il a dépassé au début de l'année 2018.