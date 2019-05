Mercato - PSG, la Juventus intéressée par Adrien Rabiot ?

En fin de contrat à l'issue de la saison, Adrien Rabiot sera bientôt libre de s'engager dans le club de son choix. La Juventus serait sur les rangs.

Adrien Rabiot s'apprête à quitter le PSG cet été, lui qui arrive en fin de contrat dans le club de la capitale. Il va donc pouvoir choisir librement sa prochaine destination. Plusieurs grands clubs européens sont intéressés par le milieu de terrain de 24 ans, qui arriverait ainsi sans aucune indemnité de transfert.

C'est notamment le cas de la , selon la Gazetta dello Sport et Tuttosport. Selon les deux medias italiens, la Vieille Dame suivrait de près l'évolution de ce dossier, malgré les émoluments conséquents demandés par le joueur. Après avoir recruté Aaron Ramsey sans dépenser la moindre indemnité (fin de contrat à Arsenal), le champion d' pourrait donc en faire de même avec un autre milieu de terrain international.

Adrien Rabiot n'a plus porté le maillot parisien depuis le mois de décembre dernier et un déplacement à Belgrade lors de la dernière journée de la phase de poules de (4-1). Il a depuis été mis à l'écart par le club en raison de sa situation contractuelle, et notamment été sanctionné après avoir "liké" une vidéo de Patrice Evra après le match retour perdu par Paris contre en C1 (1-3). Le "titi" parisien n'en reste pas moins l'un des trois seuls joueurs à avoir remporté les six titres de champion de de l'ère QSI, aux côtés de Thiago SIlva et Marco Verratti.

Outre la Juventus, plusieurs autres grosses cylindrées européennes pourraient recruter Adrien Rabiot et lui permettre de se relancer après cette saison difficile. C'est notamment le cas du Real Madrid, qui va largement renouveler son effectif cet été sous la houlette de Zinédine Zidane, ou encore de Barcelone, dont le Français était annoncé le plus proche il y a encore quelques mois.