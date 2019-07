Mercato - PSG : Kylian Mbappé n'envisagerait pas de prolonger au-delà de 2022

Alors que Neymar semble toujours plus proche de la sortie, la nouvelle star du PSG s'appelle Mbappé. Qui n'envisagerait pas de prolonger au club.

Chaque jour qui passe confirme un peu plus la tendance de l'été 2019 : Neymar Jr. veut quitter le .

Alors que son entraîneur Thomas Tuchel rappelle à qui veut l'entendre que le buteur brésilien demeure un joueur du PSG et que le technicien allemand compte son lui, son agent Pini Zahavi, lui, n'en fait même plus mystère : le Brésilien "n'est pas heureux à Paris" et par conséquent aimerait mettre les voiles.

Dans ce contexte, Kylian Mbappé, qui n'est "que" le deuxième joueur le plus cher de l'effectif parisien (acquis 180 M€ à contre 222 M€ pour Neymar au ), s'avance désormais comme la pierre angulaire du projet du club de la capitale.

Une montéee en puissance au cours des deux dernières saisons confirmée non seulement au niveau statistique (60 buts et 32 passes décisives en 87 matches sous le maillot Bleu et Rouge), mais aussi par la maturité, la volonté, et l'implication du natif de Bondy, à l'opposé de l'image véhiculée par Neymar sur la même période.

Et le début de la préparation estivale de Mbappé est à l'avenant : deux buts et une passe décisive contre Dresde mardi dernier, une inspiration géniale et une offrande pour Sarabia contre Nuremberg samedi, l'attaquant de 20 ans est déjà fin prêt.

Par conséquent, la question de sa prolongation de contrat revient naturellement. Alors que son bail actuel dans la capitale court jusqu'en juin 2022, la direction du PSG ne semble pas pressée de s'attaquer au dossier de son extension. Compte tenu de la brûlante actualité Neymar, cela peut se comprendre.

Mbappé ne souhaiterait pas prolonger au PSG

Assurant "ne pas pouvoir faire de promesses", Leonardo, le directeur sportif des champions de France, avait balayé le sujet d'un revers de main dans une interview au Parisien le 9 juillet dernier.

Pourtant, selon le très sérieux quotidien espagnol El Pais, Nasser Al-Khelaifi serait prêt à offrir un salaire de 50 M€ net et un contrat jusqu'en 2025 à son jeune prodige, convoité notamment par le et .

L'article continue ci-dessous

Mais cette temporisation pourrait être liée à Mbappé lui-même. Le Parisien indique dans son édition de dimanche que Kylian Mbappé n'envisagerait pas pour le moment de prolonger dans la capitale.

Une information qui confirme celle du quotidien sportif espagnol Marca, qui affirmait le 29 juin dernier que l'international français "n’envisage pas de s’inscrire dans la durée avec le PSG".

Alors, prolongation ou pas prolongation ? Comme sur le terrain, la carrière de Kylian Mbappé avance à une vitesse folle. Mais cette fois-ci, il semble prêt à s'accorder le temps de la réflexion pour évaluer ses options.