Mercato - PSG : "Kylian Mbappé n'a pas dit non au Real Madrid", d'après une légende des Merengue

Un attaquant emblématique du passé étincelant du Real Madrid pense que le Français finira par rejoindre Santiago Bernabeu.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG était censé mettre fin à la saga le liant au Real Madrid. Toutefois, le choix de Kylian Mbappé a mis entre parenthèses ce feuilleton uniquement puisque du côté des Merengue, certains restent persuadés que la venue de l'international français n'est que partie remise. La longue saga entre le Real Madrid et Kylian Mbappé n'est pas terminée, affirme la légende des Blancos Hugo Sanchez.

Mbappé au Real Madrid, c'est partie remise pour Hugo Sanchez

Le champion du monde 2018 devrait quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Santiago Bernabeu "un jour". Pendant longtemps, il a semblé que ce jour viendrait durant l'été 2022, mais le talentueux international français a signé un nouveau contrat dans son pays natal, ce qui l'a finalement empêché d'être agent libre et de changer d'air.

Mbappé : "Ce n’est pas mon projet, c’est celui du PSG"

Les géants de la Liga doivent maintenant être patients dans leur quête d'une cible de longue date, mais Sanchez pense que - le nouveau contrat de Mbappé au Parc des Princes ne le menant qu'à l'âge de 26 ans en 2025 - une autre opportunité se présentera pour le recruter. L'ancien international mexicain Sanchez, qui a marqué 208 buts pour le Real en 283 apparitions entre 1985 et 1992, a déclaré à Radio Marca que la longue course poursuite pour l'attirer dans la capitale espagnole n'est pas terminée : "Mbappé n'a pas dit fermement non à Madrid, il a dû dire 'non' à cause de la pression sociale, politique et familiale. Mais le connaissant, je suis sûr qu'un jour il jouera pour le Real Madrid".

Un intérêt de longue date et qui perdure

Le Real a fait une offre sérieuse pour Mbappé au cours de l'été 2021, et GOAL a appris qu'une offre de 220 millions d'euros avait été déposée aux dirigeants du PSG. Aucun accord n'a été conclu entre le Real Madrid et le club français, le PSG ayant toujours affirmé qu'il finirait par négocier et obtenir une prolongation de son contrat de la star française.

PSG - Real Madrid : Florentino Pérez chambre Kylian Mbappé

L'article continue ci-dessous

L'attaquant de 23 ans les a fait attendre, tandis que le Real était toujours dans la course, mais de nouvelles conditions ont été confirmées en mai. Kylian Mbappé avait été contacté par le président français Emmanuel Macron alors que son précédent contrat arrivait à échéance, tout le monde à Paris étant désespéré de voir un héros national rester dans son pays natal.

Le Real Madrid a été laissé les mains vides en conséquence, laissant filer Erling Haaland pour privilégier Kylian Mbappé, ce qui l'a obligé à explorer d'autres options offensives lors de ce mercato estival, mais l'intérêt sera maintenu et d'autres discussions concernant un transfert potentiel en Espagne de Kylian Mbappé peuvent être attendues à l'avenir.