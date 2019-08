Mercato - PSG : Kevin Malcuit (Naples) dans le viseur de Leonardo ?

En quête de renforts pour ses latéraux, le directeur sportif du PSG aimerait faire venir Kevin Malcuit, qui évolue à Naples depuis une saison.

À moins d'une semaine de la fin du mercato, Leonardo multiplie les pistes afin de trouver la bonne pioche au poste de latéral droit. Si les noms de Kenny Lala et Youcef Atal ont circulé un temps, le s'intéresserait désormais à Kevin Malcuit.

En effet, selon FootMercato et SoccerLink, le directeur sportif du club de la capitale aurait ciblé le défenseur de Naples pour cette dernière semaine de mercato. Arrivé l'été dernier en en provenance du LOSC, Malcuit possède encore trois ans de contrat avec l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti.

Originaire de la région parisienne, l'ancien joueur de et Saint-Étienne ne serait pas contre un transfert au PSG afin de franchir un nouveau cap et surtout se rapprocher de l'Équipe de .

La saison dernière, il a disputé 24 rencontres de avec Naples. Il était remplaçant lors du premier match face à la (victoire 4-3). "Carlo Ancelotti m'a surtout fait travailler l'aspect tactique sur les phases défensives. Franchement, quand on a la chance d'avoir le "Mister", l'un des meilleurs coaches au monde, comme entraîneur, on est à l'écoute de chaque mot car on sait qu'on va progresser", avait indiqué Malcuit dans un entretien accordé à France Football.