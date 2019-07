Mercato PSG - "Gueye, juste une possibilité"

Leonardo est resté discret sur l'hypothèse d'une arrivée d'Idrissa Gueye dans les prochains jours.

Après l'arrivée de Leandro Paredes en provenance du Zenith Saint-Petersbourg au mois de janvier dernier, le , soucieux de renforcer son milieu de terrain pour être armé en Ligue des Champions, avait été tout proche de recruter un second joueur à ce poste. Et dans cette optique, c'est le nom d'Idrissa Gueye qui était revenu avec insistance dans les derniers jours du mercato. En vain.

"C'est un rêve qui ne s'est malheureusement pas réalisé. Tout joueur travaille pour rejoindre de grandes équipes, pour disputer de tels matches en . Mais j'ai été honoré que le PSG s'intéresse à moi. Maintenant, je sais que j'intéresse ce genre de club, que je suis prêt à franchir un dernier cap pour rejoindre un top club européen. Je vais encore plus travailler pour qu'on revienne vers moi. Ce n'est peut-être pas fini avec Paris...", avait alors regretté l'ancien joueur du LOSC quelques jours plus tard. Et force est de constater que le train pourrait repasser cet été.

Nuremberg - PSG (1-1) - Mbappé encore en feu, Sarabia décisif, Diallo lancé, difficultés défensives : ce qu'il faut retenir du match nul du PSG

En effet, si le marché des transferts du Champion de est agité dans le sens des départs, le Brésilien Neymar souhaitant rejoindre le , les dirigeants parisiens travaillent aussi pour que celui-ci le soit aussi dans le sens des arrivées. Et d'après les informations publiées par L'Equipe et RMC Sport, le club francilien a ainsi rétabli des discussions avec pour son international sénégalais Idrissa Gueye et le transfert serait en passe d'être finalisé.





L'article continue ci-dessous

Interrogé sur le sujet par Le Parisien en marge du match amical du PSG à , Leonardo a préféré ne pas en dire plus. "C'est juste une possibilité, une éventualité", a sobrement commenté le directeur sportif avant d'évoquer le cas Neymar.

Leonardo estime par ailleurs que l'effectif actuel est bien fourni. "On en a beaucoup parlé, mais je pense que cette équipe-là est presque faite, complète. Elle est déjà compétitive, elle a un peu de tout, des jeunes, des joueurs très expérimentés. Il nous manque encore les joueurs qui ont joué la Copa America(NDLR : Marquinhos, Thiago Silva, Cavani), Choupo-Moting qui a participé à la CAN et Dagba qui est revenu un peu blessé de l'Euro Espoirs. On avait ciblé les postes de défenseur central et de milieu défensif. Le défenseur central est arrivé avec Abdou Diallo, et maintenant on cherche le milieu".

"Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés : Ander Herrera, Pablo Sarabia, Marcin Bulka, Mitchel Bakker… Nous avons perdu Dani Alves et Buffon, tandis que Trapp est rentré d'un prêt. En nombre, avec les jeunes en plus qui commencent à être disponibles, je pense que l'effectif est bien", a-t-il répété.