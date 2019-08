Mercato, PSG - En concurrence avec le Real Madrid, le Barça s'avouerait vaincu pour Neymar

Selon les informations du Parisien, le FC Barcelone "ne croit plus à la faisabilité" du dossier Neymar.

Quel maillot portera Neymar Jr le 2 septembre prochain ? Avec le déroulement de la première soirée de cette saison au Parc des Princes, il est difficile de l'imaginer enfiler à nouveau la tunique rouge et bleue du . Insulté pendant toute la rencontre, le Brésilien semble avoir atteint un point de non-retour avec les supporters du club de la capitale.

Deux destinations sont possibles : le , son ancien club, ou le , qui est entré dans la danse.

Mais depuis une semaine, et même si les versions diffèrent selon les médias, c'est bien la Maison Blanche qui semble avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier. Ce lundi, le quotidien Le Parisien explique ainsi que le FC Barcelone "ne croit plus à la faisabilité de l'opération". La direction du club catalan estimerait que tout ce feuilleton aurait été mis en scène alors que le club de la capitale et s'interrogerait même sur les réelles volontés du club de la capitale.

Une question est en effet primordiale pour imaginer l'issue du feuilleton de l'été : Paris souhaite-t-il vraiment vendre sa superstar ou simplement la faire rentrer dans le rang après ses propos et ses actes ? Quoiqu'il en soit, Leonardo, comme Nasser Al-Khelaïfi avant lui, a confirmé que la porte était ouverte si un club répondait aux exigeances du PSG.

Et à l'heure actuelle, ce club pourrait être le Real Madrid. L'historique des relations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ne plaide pas en faveur du club catalan. Dans les rangs de la Maison Blanche, en revanche, cette immense opportunité de marché ressemble à une aubaine, même si elle ne correspond pas à la volonté initiale de Zinédine Zidane... L'issue est proche.