Mercato - PSG, Barça : Pep Guardiola ferme la porte à un départ de Bernardo Silva

Le milieu de terrain portugais a fait l'objet de nombreux échanges avec le Barça et maintenant avec le PSG durant la période estivale.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, s'est emporté contre un journaliste après avoir été interrogé sur un éventuel transfert de Bernardo Silva à Barcelone. Le meneur de jeu de 28 ans est une cible potentielle des géants espagnols, qui sont en train de remanier leur effectif sous la direction de Xavi et qui ont déjà vu des joueurs comme Jules Kounde, Robert Lewandowski et Raphinha rejoindre le Camp Nou. Ces derniers jours, la rumeur PSG a même refait surface.

"Il jouera avec City contre le Barça"

Bernardo Silva reste cependant un joueur de Manchester City pour le moment, et Pep Guardiola a essayé de mettre fin aux spéculations sur son avenir avant le match amical de charité de son équipe contre Barcelone le 24 août. L'entraîneur de Manchester City a confirmé qu'il s'attendait à ce que Bernardo Silva fasse toujours partie de son équipe lorsqu'elle se rendra au Camp Nou la semaine prochaine.

"Mercredi, vous le verrez jouer, n'est-ce pas !" a déclaré Guardiola sur Catalunya Radio. "Et ce qui est certain, c'est qu'il jouera avec nous, avec Manchester City !". Le tacticien espagnol a également précisé à quel point il considère Bernardo Silva comme important dans ses plans à Manchester City lorsqu'il s'est adressé aux médias plus tôt cet été.

"Je veux qu'il reste à 110%"

"110 pour cent, je veux qu'il reste. Je l'adore. Je deviens faible quand je parle de lui et il sait à quel point nous le voulons", avait déjà déclaré Guardiola. Bernardo a abordé l'incertitude entourant sa situation au début du mois d'août, insistant sur le fait qu'il est heureux dans son environnement actuel à l'Etihad Stadium. Cependant, l'international portugais n'a pas complètement exclu la possibilité de sceller un transfert avant la fermeture du marché le 1er septembre.

"J'ai toujours dit que je suis heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer", a déclaré Bernardo à ESPN. "Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et je donnerai tout mon possible. Sinon, c'est le football et nous verrons ce qui se passe. Donc quoi qu'il arrive, ça arrive et c'est sûr, ça se passera de manière très respectueuse".