Mercato - PSG : Ander Herrera demandait 400 000 euros par semaine pour rester à Manchester United

Le milieu de terrain espagnol est arrivé libre au Paris Saint-Germain après que Manchester United ait refusé ses exigences salariales.

Le milieu de terrain Ander Herrera a signé librement ce jeudi un contrat de cinq ans avec le PSG, après l'expiration de son contrat avec United, le 30 juin dernier. La direction d'Old Trafford avait été critiquée par les fans après avoir laissé partir le milieu espagnol alors que Phil Jones, Ashley Young et Anthony Martial ont pourtant prolongé au cours de la saison dernière.

Cependant, Goal a appris qu'Herrera demandait un salaire annuel exorbitant d’environ 20 millions d'euros afin de prolonger son aventure de cinq ans au Théâtre des Rêves. En effet, l'arrivée d'Alexis Sanchez en janvier 2018 a été l'une des raisons de demander un tel salaire. Le Chilien percevrait un salaire hebdomadaire record de plus de 400 000 euros en plus de certaines primes liées à son temps de jeu et ses performances.

Le deuxième plus gros salaire du club, derrière Alexis Sanchez

Même s'il n'a été titulaire que 27 fois cette saison toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans demandait pourtant un salaire qui aurait été supérieur à celui de tous, à l'exception d'Alexis Sanchez. Mais le club ne souhaitait pas gonfler davantage sa masse salariale et chercherait même activement un acheteur pour Sanchez afin de rééquilibrer sa balance.

L'article continue ci-dessous

United a annoncé que Herrera quitterait le club cet été après l'échec d'un accord contractuel peu de temps avant la défaite à domicile contre (2-0) lors de la dernière journée de .

Ander Herrera va donc maintenant évoluer dans la capitale parisienne où il s'y est engagé pour cinq saisons. L'ancienne star du Real Zaragoza avait disputé 189 matchs pour United après son arrivée de Bilbao à l'été 2014 pour environ 30 M€. Il a également disputé deux matches avec la Roja lorsqu'il évoluait du côté des Red Devils.