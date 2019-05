Mercato - PSG : Accord verbal entre Edinson Cavani et l'Atlético Madrid ?

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2020, Edinson Cavani aurait donné son accord pour rejoindre l'Atlético Madrid, selon la radio Cadena SER.

Pourtant désireux de rester afin d'honorer sa dernière année au PSG, l'attaquant du , Edinson Cavani, pourrait en fait partir dès cet été. Selon la radio espagnole Cadena Ser, l’Atlético de Madrid serait intéressé pour recruter l'Uruguayen de 32 ans.

Alors qu'Antoine Griezmann a annoncé son départ des Colchoneros, le profil du parisien intéresserait grandement Simeone. El Matador aurait même déjà donné son accord pour le rejoindre si le club madrilène arrive à s'entendre financièrement avec le Champion de .

📻🗣️Así contó @manucarreno en @ellarguero que CAVANI es el 9 elegido por el ATLÉTICO DE MADRID para la próxima temporada pic.twitter.com/7ykk67Lu9M — El Larguero (@ellarguero) 27 mai 2019

​Cavani poussé vers la sortie à cause de Mbappé ?

​Auteur d'une saison plus compliquée que les précédentes avec Paris plombée par de longues blessures (20 matchs, 18 buts), l'international uruguayen pourrait voir son avenir devenir incertain dans la capitale. Non pas en raison de ses performances, mais plutôt à cause des récentes déclarations de Kylian Mbappé qui avait expliqué vouloir "plus de responsabilités" au Paris Saint-Germain.

L’Atlético, qui était déjà intéressé par Cavani la saison dernière, devrait proposer rapidement une offre de transfert au PSG pour son attaquant en cas de départ de Diego Costa.