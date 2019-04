Mercato - Prêté à Galatasaray, Kostas Mitroglou dément les rumeurs d'un retour cet été à l'OM

Arrivé à Marseille à l'été 2017 en provenance de , Kostas Mitroglou n'a pas convaincu sur la Canebière, au point d'être prêté pour 18 mois à lors du dernier mercato hivernal. Son retour en n'est donc pas prévu avant l'été 2020.

Poutant, plusieurs médias turcs ont récemment annoncé que l'attaquant grec était devenu indésirable en et qu'il pourrait être de retour dès cet été. Une information que s'est empressé de démentir le joueur.

"Ne relayez et ne croyez pas les stupidités publiées par les médias ! Moi, mes coéquipiers, les supporters et tous les membres de la famille Galatasaray sommes exclusivement focalisés sur la conquête du 22e titre national et rien d'autre !", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Dont recycle and dont believe every stupidity is published at the media!!!

Me, my teammates, fans and every member of Galatasaray's family is exclusively focused on winning the 22th championship and nothing else! #Galatasaray #cimbom #Hedef22 pic.twitter.com/OSU6pX8bfY