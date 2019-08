Mercato - Premier League : Un délai de deux heures pour six transactions

Le mercato estival anglais n'est pas encore tout à fait clos. Alors que les clubs avaient initialement jusqu'à 18h ce jeudi pour conclure leurs arrivées, la a fait savoir qu'un délai de deux supplémentaires - soit jusqu'à 20h heure française - avait été accordé à plusieurs clubs, dont les noms n'ont pas été précisé.

Un délai qui pourrait permettre aux concernés de rassembler les derniers papiers nécessaires pour finaliser une dernière arrivée. Cette décision concerne six transactions déjà en cours mais qui n'avaient pas pu être conclues avant la deadline initiale.

Six deal sheets were submitted ahead of the 1700 BST deadline.



Clubs have until 19:00 BST in which to submit the full paperwork. #DeadlineDay #PL