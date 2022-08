Mercato : Pourquoi Haaland a-t-il choisi Manchester City ? Guardiola explique comment le club a battu le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich

L'Espagnol estime que City est désormais une puissance européenne et que son "charisme" l'a aidé à battre ses rivaux européens pour Haaland.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich faisaient partie de la liste des clubs européens intéressés par l'arrivée du joueur de 21 ans, mais il a finalement signé un contrat de cinq ans à l'Etihad Stadium cet été. Le monde entier était suspendu aux lèvres d'Erling Haaland cet été, ainsi qu'à celles de Kylian Mbappé, et le choix du Norvégien a autant surpris que celui du Français.

Un club plus huppé qu'il y a dix ans

Beaucoup s'attendaient à le voir débarquer en Liga, du côté du FC Barcelone puisque Kylian Mbappé était attendu au Real Madrid, mais le buteur norvégien en a finalement décidé autrement. Il a choisi de marcher dans les pas de son père et de rejoindre Manchester City, premier club qu'il a soutenu étant jeune, son père jouant à l'époque chez les Cityzens.

Manchester City, Erling Haaland veut marcher dans les pas de Karim Benzema

Pep Guardiola a expliqué à BBC Sport les raisons pour lesquelles selon lui Manchester City a réussi à signer Erling Haaland, justifiant notamment que le club n'était pas en mesure de rivaliser avec les superstars toutes faites dans le passé : "Vous avez peut-être raison, nous n'avons pas pu le faire et ils ont choisi un autre club parce que le charisme de Barcelone, du Real Madrid, du Bayern Munich est plus élevé que le nôtre parce que nous sommes nouveaux dans la hiérarchie de l'Europe, juste une décennie, et ils ont une longue histoire".

"Les gens supportent les gagnants et nous avons beaucoup gagné ces dernières années"

"Nous savons que la plupart des joueurs ou des attaquants viendront ici, c'est la preuve que nous avons vraiment bien réussi. Je me souviens que lors de la pré-saison aux États-Unis, il y a cinq ou six ans, il y avait peu de maillots bleus dans les tribunes. Lors de ces matchs contre le Bayern Munich et le Club America, il y en avait beaucoup. Cela signifie que les gens nous suivent, les gens suivent les gagnants et nous avons beaucoup gagné ces dernières années", a conclu l'Espagnol.

Manchester City : Le patron intervient dans le dossier Bernardo Silva

Erling Haaland a fait un début impressionnant dans sa carrière à Manchester City, marquant trois buts en autant de matchs de Premier League jusqu'à présent. Il a inscrit un doublé lors de ses débuts en championnat contre West Ham. Les Cityzens tentent de retenir Bernardo Silva, qui souhaiterait rejoindre le FC Barcelone.

Après le match amical de City contre le grand club de la Liga, mercredi, Guardiola a admis que le joueur aimait les géants catalans, mais il a insisté sur le fait que les Blues essayaient de conserver les services du Portugais. Le champion en titre de la Premier League affronte Crystal Palace samedi.