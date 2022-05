Mercato : Pour Rangnick, Manchester United a besoin de deux attaquants

Manchester United va devoir se renforcer cet été. C'est en tout cas l'avis de Ralf Rangnick, l'actuel coach des Red Devils, qui cèdera sa place à Ten Hag à l'issue de la saison.

Deux attaquant modernes souhaités

Même s'il doit prendre en main la sélection autrichienne, Rangnick va conserver un rôle de conseil auprès du club anglais dans les prochains mois.

Un rôle qu'il commence déjà à jouer concernant le mercato. En effet, ce dernier a déjà donné quelques éléments concernant les besoins du club sur le prochain mercato estival. Et cela se passe surtout dans le secteur offensif.

"Cristiano n'est pas un attaquant central ou ne veut pas jouer à cette position, donc il faut au moins deux nouveaux attaquants qui donnent à cette équipe plus de qualités et plus d'options. Deux attaquants modernes, qui ne doivent pas nécessairement être des ailiers", a-t-il assuré.

"Si vous regardez Liverpool et Manchester City, ils ont dans leur effectif cinq ou six attaquants de premier ordre. [...] Ce genre de joueurs, nous n'en avons pas beaucoup."

La forme de Rashford en question ?

Cette saison, peu de joueurs ont brillé dans le secteur offensif mancunien, mis à part le Portugais et son compatriote Bruno Fernandes.

Blessé en début de saison, Marcus Rashford semble encore chercher sa forme depuis de longs mois, et la confiance de Rangnick en lui s'est peu à peu étiolée.

Attendu comme un grand espoir, Mason Greenwood a surtout fait parler de lui pour ses ennuis judiciaires, tandis qu'Anthony Martial a fait le choix de quitter le club.