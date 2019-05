Mercato - Pour Courtois, Hazard a "envie" du Real Madrid

Thibaut Courtois a fait savoir que son collègue en sélection belge n'est pas du tout contre le fait de rallier le Real Madrid.

Annoncé avec insistance au dès l'ouverture du prochain mercato estival et louangé par Zinedine Zidane de manière répétée par conférences de presse interposées, Eden Hazard agite le landerneau des transferts depuis plusieurs semaines, notamment depuis ses récents propos sur sa volonté de jouer vaille que vaille la la saison prochaine.

Hazard prévient Chelsea : "Je veux jouer la Ligue des Champions"

La star de a, en effet, récement réitéré son désir de jouer en Ligue des champions la saison prochaine, alors que la course aux quatre premières places en est plus que jamais ouverte. "Chelsea doit jouer en Ligue des champions chaque année, avait déclaré l'international belge à Sky Sports juste après le match contre . C'est l'un des plus grands clubs du monde, et moi aussi, je veux jouer en Ligue des champions. Et nous le ferons."

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur des Blues Maurizio Sarri s'est lui aussi exprimé sur l'avenir d'Eden Hazard : "Si Hazard va rester ? Je ne sais pas, a reconnu l'Italien. Il faut demander au club. Le problème, c'est la prolongation de contrat. Il sera dans la dernière année de son contrat la saison prochaine. Je ne sais rien de plus pour le moment."

Enfin c'est Thibaut Courtois, coéquipier d'Eden Hazard en sélection nationale bege et gardien du Real Madrid qui a été sondé sur la faisabilité de ce transfert, admettant au passage que l'ancien lillois ne serait pas contre le fait de signer au Real :

“C’est l’un de mes meilleurs amis dans le football. Je ne sais pas s’il va signer à Madrid, je ne sais pas si le club le veut. Pour moi, c’est un très grand joueur, mais je ne décide bien évidemment pas de ces choses-là. On ne va pas se mentir, il s’agit de l’un des meilleurs joueurs du monde et, comme un ami, j’aimerais qu’il vienne au club. Est-ce qu’il en a envie ? Oui”, a confié le portier belge au micro d'Onda Cero.