Mercato - Philippe Coutinho dément vouloir partir cet été : "Je me concentre uniquement sur Barcelone"

Dans un entretien accordé au Mirror, l'international brésilien a assuré qu'il n'envisageait pas de quitter les Blaugrana dans les prochains mois.

Alors que tous les feux sont au verts en cette fin de saison pour le , encore en course pour remporter le triplé ( , Copa del Rey et ), certains joueurs ne montrent pas leur meilleur niveau et Philippe Coutinho est à ranger dans cette catégorie.

Recruté pour 135 millions d'euros à l'hiver 2018, l'international brésilien est sur courant alternatif depuis son arrivée en Catalogne. Pour l'instant, les supporters sont encore dubitatifs vis-à-vis de l'investissement colossal décidé par leurs dirigeants.

"Rentrer en ne fait pas partie de mes plans pour le moment"

Néanmoins, l'ancien joueur de n'envisage pas un départ à court terme comme il l'a expliqué au Mirror. "C’est ma deuxième saison ici. J’ai gagné des titres, mais j’ai toujours été un joueur demandé et ambitieux. J’en veux de plus en plus, mais je suis heureux. Je voulais jouer en et je joue dans le meilleur club en Espagne. Maintenant je me concentre uniquement sur Barcelone, mais rentrer en Angleterre ne fait pas partie de mes plans pour le moment."

En 44 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Philippe Coutinho a inscrit dix buts et a délivré cinq passes décisives, bien loin des standards de Luis Suarez et surtout de Lionel Messi.