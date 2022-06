Mercato : Pep Guardiola s'interroge sur la possibilité de voir Lewandowski au Barça

L'attaquant polonais ne cache plus ses envies d'ailleurs, et espère rejoindre les Blaugrana dès cet été.

Pep Guardiola se demande comment le FC Barcelone peut se permettre d'acheter Robert Lewandowski au Bayern Munich, mais il admet que l'attaquant polonais conviendrait parfaitement aux Blaugrana.

Guardiola : "Lewandowski s'adapterait bien n'importe où"

L'attaquant vétéran est au milieu d'un conflit public sur son avenir avec les champions de Bundesliga, et l'attaquant est prêt à partir, probablement au Camp Nou.

Mais avec un an de contrat restant, tout transfert nécessiterait que le Barça, notoirement à court d'argent, débourse une somme importante - et Guardiola se demande s'il pourra se le permettre.

"Je n'en ai aucune idée, pour être honnête, mais serait-il un bon élément ?" Guardiola a déclaré lors du Puma Legends Trophy, où il devait jouer au Pula Golf Resort.

"Nous parlons de Lewandowski. Il s'adapterait parfaitement bien n'importe où.

"Mais je ne sais pas si Barcelone peut le signer en raison de sa situation financière ou si le Bayern [Munich] le laissera partir".

Hoeness s'en prend à nouveau à l'agent de Lewandowski

Alors que Guardiola - en tant qu'ancien entraîneur du Barça et du Bayern - a offert une évaluation plus optimiste, l'ancien président de Munich, Uli Hoeness, a lancé une autre attaque contre le joueur et son agent Pini Zahavi, laissant entendre qu'ils se déchaînent après avoir échoué à obtenir une sortie rapide.

"En ce moment, les choses ne se sont pas passées comme lui et surtout son agent spécial le souhaitaient, et ils sont en colère", a-t-il déclaré à SPORT1. "Je recommanderais à toutes les parties concernées de rester objectives, de ne pas laisser l'affaire s'envenimer, et alors le soleil brillera à nouveau bientôt sur la maison Lewandowski/Bayern Munich".

"J'ai toujours dit que si vous n'avez pas d'alternative qui, selon vous, peut le remplacer dans une certaine mesure - et il semble que ce soit difficile pour le moment - alors je préconiserais certainement, comme tout le monde au club, qu'il reste pour une année supplémentaire.

"Je pense qu'ils travaillent de manière très intensive sur la nouvelle équipe et si tous les joueurs qu'ils m'ont présentés cette semaine viennent, alors je vois une bonne chance que nous ayons une grande équipe l'année prochaine - avec Robert Lewandowski.

Lewandowski : "Je ne suis pas égoïste"

Alors que la saga des transferts concernant son avenir continue de gronder, Lewandowski reste frustré dans ses options - mais continue de souligner que sa décision n'est pas gonflée par un sentiment de sous-appréciation, déclarant à Bild : "Je ne suis pas un égoïste.

"Je sais ce que j'ai eu au FC Bayern et je l'apprécie beaucoup. Je sais aussi que j'ai fait de mon mieux pendant huit ans pour ne pas décevoir le club et les fans. Après ce temps, je sens qu'il est temps de passer à une nouvelle étape. "

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a toutefois réaffirmé que la position du club n'a pas changé, ajoutant : "Robert Lewandowski m'a appelé aujourd'hui.

"Entre autres choses, nous avons parlé de ses déclarations publiques de ces derniers jours. Je lui ai clairement expliqué notre position sur sa situation contractuelle."