Mercato - Payet : "Je ne vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs"

En conférence de presse, le joueur de l'OM Dimitri Payet a précisé sa position concernant un éventuel départ.

Dimitri Payet a fait une mise au point très claire sur les questions relatives à son avenir ce jeudi avant de défier le RC avec l'OM. Le joueur phocéen conjugue son futur à celui de l' et ne se pose même pas la question d'un éventuel départ.

VIDEO - Payet : "L'Europe ? J'y crois encore"

"Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je me mets en tête. Je l'ai déjà dit, je suis revenu à Marseille (en janvier 2017), j'y suis bien. Je ne vois pas l'intérêt, pour l'instant, d'aller voir ailleurs. Je ne me suis pas posé cette question.", a-t-il ainsi précisé.

Si els rumeurs de départ émergent, c'est aussi car Payet est actuellement loin de son meilleur niveau. Le Marseillais est d'ailleurs tout à fait lucide sur la question :

"C'est vrai que je suis conscient que je peux faire beaucoup mieux sur le terrain. Je travaille le plus possible pour revenir au plus vite (...) J'essaye comme je le dis toujours, de faire au mieux sur le terrain. Après, c'est vrai que je vis une période où j'ai peu joué. Il me faut peut-être encore du temps pour retrouver le rythme", a-t-il admis devant les médias ce jeudi.

Devant les sorties récentes mitigées de l'OM, l'international français, présent en conférence de presse, souhaite désormais se concentrer sur la quatrième place qualificative pour la .

"Ce n'est pas terminé, il reste encore 12 points à prendre. Bien sûr qu'on a encore plus qu'avant pas le droit à l'erreur. Tant que c'est encore possible mathématiquement, on va y croire et faire ce qu'il faut pour essayer de recoller, voire de gratter des places... Jouer une Coupe d'Europe c'est important. Aujourd'hui, avant de regarder la troisième place, il faut viser la quatrième place. C'est celle qui est la plus accessible. Finir sans Coupe d'Europe, ce serait très difficile pour nous.", a estimé l'ancien joueur de .

Le groupe de Marseille pour le rendez-vous contre Strasbourg :

S. Mandanda, Escales, Pelé - Bo. Kamara, Caleta-Car, Rolando, Amavi, Rami - M. Sanson, Payet, Strootman, L. Gustavo, M. Lopez - Ocampos, Radonjic, Njie, Balotelli, Germain