Mercato : Paulo Fonseca se rapproche de la Roma

Le technicien portugais, qui a permis au Shakthar Donetsk de réaliser une saison pleine, est en contacts avancés avec l'AS Roma.

Paulo Fonseca est désormais le principal candidat pour prendre place sur le banc de l' . Fonseca, qui vient de réaliser un troisième doublé consécutif en avec le , est actuellement en négociations avec le club de la capitale italienne pour le poste. L'affaire pourrait se décanter dans le courant de la semaine.



Le Portugais, âgé de 46 ans, reste sous contrat au Shakhtar jusqu'en 2020 et la Roma devra payer une clause s'attacher ses ses services, mais cela ne devrait rien changer à l'issue de ce feuilleton. Le nouveau directeur sportif du club italien, Gianluca Petrachi, assure la liaison avec l'agent de Fonseca, Marco Abreu, selon des sources proches des négociations.



Fonseca avait pris la relève de l'ancien entraîneur emblématique du Shakhtar, Mircea Lucescu, en 2016. Son travail a été unanimement salué. Bien que ne pouvant jouer sur son propre terrain, la Donbass Arena, en raison du conflit en cours dans la région, le Portugais a permis au Shakhtar de devancer de remporter un nouveau titre et de se qualifier pour les phases éliminatoires de la la saison dernière. Ses idées, ses préceptes et son management ont impressionné.

Auparavant, Fonseca avait été entraîneur à Porto et à Braga, où il avait remporté la Coupe du . Il a supervisé le développement de joueurs tels que Fred, transféré à l'été dernier, ou encore l'actuel joueur vedette d' , Bernard.



L’entraîneur de , Roberto De Zerbi, ainsi que Sinisa Mihajlovic, de , avaient également fait l'objet de rumeurs pour prendre le poste, mais Paulo Fonseca semble bien en pole position.

La Roma, qui a terminé sixième de , reste sur une saison très décevante sur le plan national et européen, un an après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Le directeur du football Monchi a quitté le club en mars, peu après le limogeage de l'entraîneur Eusebio Di Francesco, qui avait supervisé une campagne de transferts peu fructueuse la saison dernière. Di Francesco a vu son équipe éliminée de la Coppa Italia par la sur un score fleuve (7-1) en janvier avant une élimination contre Porto en Ligue des champions.