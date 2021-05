Mercato - Paulo Dybala recalé par le PSG !

Selon les informations de France Football, Paulo Dybala aurait été proposé au PSG… qui a décliné l’offre, faute d’intérêt.

Souvent cité comme l’une des cibles du Paris Saint-Germain pour le mercato, Paulo Dybala ne rejoindra pas la capitale française. Tout du moins pas cet été, puisque le champion de France en titre aurait refusé les avances de l’entourage de l’Argentin, qui dispose d’un avenir incertain à la Juventus.

En effet, Dybala s’apprête à achever une saison on ne peut plus délicate au sein de la Vieille Dame, avec des blessures, du Covid, des soucis avec Andrea Pirlo… et seulement 23 apparitions, pour quatre petits buts et deux passes décisives. Et cet été, «La Joya» ne sera plus qu’à un an de la fin de son bail.

Di Maria prolonge, Dybala recalé

Régulièrement interrogé à ce sujet, le directeur sportif Fabio Paratici joue la transparence : les négociations sont en cours. Mais elles commencent à traîner en longueur, et les agents de Dybala s’impatientent. À tel point que ces derniers cherchent une éventuelle porte de sortie à leur client…

Les représentants de Dybala se sont donc rapprochés du PSG, avec qui des discussions ont déjà eu lieu par le passé, mais sans succès selon France Football. Après avoir prolongé Angel Di Maria, les Rouge et Bleu ont jugé qu’il n’avaient pas besoin d’un autre gaucher argentin.