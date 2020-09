Mercato - Paolo Maldini s’exprime sur la prolongation de Donnarumma au Milan AC

Le directeur du football du club milanais a fait le point sur les discussions avec le gardien italien concernant une prolongation de contrat.

A 21 ans, Gianluigi Donnarumma devrait commencer à s’imposer en équipe première. Seulement, le portier est déjà un cadre du Milan AC, après avoir fait ses débuts en professionnels à seulement 16 ans.

Désormais international italien et capitaine du club milanais par moment, le gardien est devenu une référence mondiale malgré son jeune âge.

"Donnarumma a 21 ans et est un leader absolu. C’est la réalité, il a disputé 220 matches avec Milan à son âge, c’est absolument rare", a déclaré Paolo Maldini sur Sky Sport Italia.

Annoncé chez les plus grands d’Europe, Donnarumma a pour le moment juré fidélité à son club formateur.

Mais pendant encore combien de temps ? En fin de contrat en juin 2021, le dernier rempart du Milan n’a toujours pas signé de prolongation malgré des discussions qui ont commencé depuis des semaines.

"On discute, ça peut arriver dans une semaine, dans dix jours ou vingt, on n’est pas pressé. Nous sommes dans cette situation, nous le savons, donc dix ou quinze jours de plus ne changeront rien."

La patience est de mise en Lombardie.