Mercato - Pancrate veut voir Messi, Ronaldo et Guardiola au PSG

L'ancien attaquant du club en est convaincu : Messi, Cristiano Ronaldo et Pep Guardiola vont rejoindre le PSG d'ici 2021.

Cela peut sembler totalement fou, mais Fabrice Pancrate y croit dur comme fer. Lionel Messi va privilégier l'option PSG cet été après avoir quitter le Barça, avant de voir Cristiano Ronaldo et Pep Guardiola le rejoindre l'été prochain.

"Lui-même, après le 8-2 contre le Bayern a vu qu'un cycle s'était éteint. De l'équipe où il est arrivé avec Ronaldinho, ils ne sont plus que deux, lui et Busquets. Toute l'équipe a changé. Il n'est plus chez lui. Alors bien sûr, c'est lui le taulier mais il n'a plus le même plaisir qu'avant. Ça se voit sur le terrain. Il n'a plus cet amour du football comme autrefois quand il jouait avec une bande de copains", rappelle dans les colonnes du Parisien l'ancien joueur du club de la capitale au moment d'expliquer la volonté de départ de la Pulga.

"Je pense que Guardiola et Messi se sont déjà parlé"

Avant de dresser un scenario improbable. "Je vais vous dire ce que je pense. Au-delà de la ville en elle-même, il y a plein de paramètres qui me font dire que Messi va aller à Paris. Et Ronaldo va le rejoindre en 2021. Et Guardiola aussi.

"Je pense que Guardiola et Messi se sont déjà parlé. Guardiola a dû lui dire : 'On va faire monter la sauce, genre je te veux à Manchester, mais va à Paris et ne t'inquiète pas l'année prochaine je t'y rejoins'. Je le vois comme ça. (...) Ce serait la première équipe au monde à réunir quatre extraterrestres : Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Avec un entraîneur de folie."

Folie, le mot est probbalement bien choisi.