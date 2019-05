Mercato OM - Villas-Boas : "Ce groupe a besoin de changements mais pas trop"

Présenté officiellement ce mercredi, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille a notamment évoqué ses objectifs sur le prochain mercato.

Alors que son arrivée sur le banc de l' a été officialisée ce mardi pour remplacer Rudi Garcia en vue de la saison prochaine, André Villas-Boas était présent en conférence de presse ce mercredi. Il a notamment évoqué ses ambitions avec son nouveau club et en particulier le mercato estival à venir.

Le technicien portugais n'envisage pas de tout chambouler dans un effectif pourtant en difficulté cette saison, mais entend recruter à quelques postes bien identifiés. "Évidemment on va souffrir pour y arriver, ce groupe a besoin de changements mais pas trop. Il y a des joueurs en fin de contrat, on va voir ce qu’on peut faire. On a ciblé 2-3 postes", a-t-il ainsi confié.

Choisi par ses nouveaux dirigeants en partie pour ses qualités de formateur, l'ancien coach de Porto a également affirmé vouloir s'appuyer sur de jeunes joueurs, que ce soient ceux formés au club et déjà présents dans l'effectif, ou des promesses venues d'autres clubs. "On veut faire un scouting de jeunes qui sont dans d’autres clubs. On veut aussi en garder ici. On a une bonne histoire avec des joueurs venus de la formation, le club a plus d’informations que moi mais je dois tout analyser pour prendre les bonnes décisions", a-t-il ajouté.

Pour ce qui est des joueurs en fin de contrat, Aymen Abdenour et Thomas Hubocan, qui ont peu ou pas joué cette saison, devraient quitter le club. En défense centrale, le Portugais Rolando verra également son bail se terminer le 30 juin prochain et ne sera pas prolongé. Enfin, le cas de Mario Balotelli, qui a signé en janvier un contrat de six mois, reste à déterminer. D'autres joueurs pourraient également s'en aller, à l'image du champion du monde Florian Thauvin, suivi par plusieurs équipes de et de .