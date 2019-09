Mercato - OM : suivez en direct la présentation de Valentin Rongier à la presse

Après un épilogue de plus de 24 heures, le milieu nantais a finalement rejoint l'Olympique de Marseille. Suivez ses premières déclarations en direct.

Malgré des complications compliquées avec le FC , Valentin Rongier a bien été recruté par l' pour les cinq prochaines saisons. Le milieu de 24 ans a été recruté pour une somme de 13 millions d'euros et quatre millions d'euros supplémentaires en bonus.

Sur son transfert tardif : "C’était très stressant et éprouvant pour moi et mon entourage. Je pense à ma famille qui était restée sur Nantes, Le dénouement est bon et maintenant je vais me concentrer sur mon objectif : le terrain. Rentrer à Nantes ? Forcément j’y ai pensé. Je vais essayer de passer à autre chose. Je vais savourer car je suis très content d’avoir signé ici à l’OM."

L'article continue ci-dessous

Sur l'OM et sa notoriété : "C’est un club avec énormément d’histoire, le seul club à avoir remporté la et le plus grand nombre de titres. Dans l’effectif actuel je connais avec Morgan Sanson et j’ai déjà joué contre tous les autres joueurs. Je vais essayer de m’intégrer le plus rapidement possible."

Plus d'équipes

Sur le changement de dimension par rapport à Nantes : "Je sais ce que tout cela implique. Je pense avoir le caractère pour. J’ai conscience de mes qualités, je suis bien éduqué et c’est à moi de jouer maintenant. On me donne la possibilité de franchir un cap et je vais essayer de saisir cette chance."

Pour voir la conférence de presse en direct, c'est ici.