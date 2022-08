Mercato - OM : Pablo Longoria démonte la rumeur Cristiano Ronaldo

Le président de l'Olympique de Marseille a commenté la possible arrivée de Cristiano Ronaldo et le tirage au sort de la Ligue des champions.

Les supporters de l'Olympique de Marseille aiment rêver et se faire entendre. Sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, les supporters phocéens militent pour la venue de Cristiano Ronaldo à l'OM. Désireux de quitter Manchester United, le Portugais cherche une porte de sortie dans un club disputant la Ligue des champions, mais ne trouve pas preneur.

"Rêver c'est bien, mais je dois être sincère"

Il n'en fallait pas plus aux supporters de l'Olympique de Marseille pour inciter leurs dirigeants à tenter leur chance et envoyer un message à Cristiano Ronaldo et son clan en lui démontrant toute la ferveur présente sur la Canebière. Toutefois, l'OM ne négocie pas avec le Portugais et son clan, comme l'a affirmé Pablo Longoria au micro de beIN Sports après le tirage au sort de la Ligue des champions ce jeudi.

"C'est le monde des réseaux sociaux. C'est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l'on a. Demander Cristiano Ronaldo à l'OM, avec tout le respect que j'ai, c'est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l'OM", a expliqué Pablo Longoria.

"Rêver, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens. On a un projet sportif sérieux qui consiste à s'améliorer chaque saison, et à être compétitif. Mais surtout de porter un équilibre économique et pour moi, c'est ça l'avenir du football", a ajouté le président de l'OM.

Tombé dans un groupe homogène en compagnie de Tottenham, Francfort et le Sporting, Pablo Longoria a commenté les chances de l'OM : "Si on regarde tous les groupes, on est content d'être ici. Mais surtout, on est content d'être compétitif. C'est notre obligation avec l'histoire qu'on a avec la C1. C'est un groupe très ouvert (...) On parle d’équipes verticales, qui jouent comme nous, avec trois défenseurs centraux. Ce qu’on va avoir, ce sont des émotions et beaucoup de suspens. C’est un groupe qui va se déterminer sur des petits détails. On connaît le Sporting Portugal. C’est un club qui joue un football attractif, avec un coach émergent dans le panorama européen comme Ruben Amorim".

"Tottenham est une équipe qui a changé la saison dernière, qui a très bien fini la saison et bien commencé celle-ci. Avec un coach, Antonio Conte avec un très gros effectif européen. Francfort, c’est le champion en Europa League. C’est une équipe habituée aux compétitions européennes. Ils ont un bel effectif. Il joue un football très agressif, très vertical. Ça va être un groupe très intéressant avec des matches très compétitifs avec toutes les équipes qui peuvent battre les autres. (...) Pour nous, c'est important de regarder match après match et de chercher à être bien placé", a conclu l'Espagnol.