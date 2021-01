Mercato - OM : Luis Henrique va rester cet hiver

Selon les informations de Téléfoot La Chaîne, l’Olympique de Marseille ne compte pas prêter Luis Henrique lors du mercato hivernal.

L’ joue la carte de la patience avec Luis Henrique, lequel n’a eu droit qu’à sept petites apparitions en et une titularisation en Ligue des Champions depuis le début de saison.

Recruté pour huit millions d’euros l’été dernier en provenance de Botafogo, le Brésilien devait pouvoir occuper les trois postes de l’attaque, mais l’entraîneur André Villas-Boas a rapidement admis s’être trompé : Luis Henrique est un ailier gauche, et rien d’autre.

Barré par Payet et Radonjic

Un poste où évoluent déjà Dimitri Payet et Nemanja Radonjic, ce qui explique le faible temps de jeu du Brésilien. De quoi le pousser à partir pour chercher du temps de jeu ? Non, selon les informations de Téléfoot La Chaîne.

En effet, le Brésilien souhaite s’imposer à l’OM et reste persuadé qu’il pourra montrer de quoi il est capable en seconde partie de saison. Et cela tombe bien puisque le staff s’est également prononcé contre un possible prêt de Luis Henrique. À lui de confirmer, désormais…