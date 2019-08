Mercato - OM : Kostas Mitroglou intéresserait Lecce (Série A)

L'attaquant grec de Marseille, actuellement prêté à Galatasaray, serait proche d'être de nouveau prêté chez le promu Lecce, en Série A

Kostas Mitroglou pourrait poursuivre sa carrière en Série A. Tout juste promu en Série A, l'US Lecce est serait intéressé par l'attaquant grec pour renforcer son attaque.

Selon les informations de "A Bola", le club italien souhaiterait faire venir l'international grec, qui appartient à Marseille, mais prêté à .

Le joueur de 31 est convoité par plusieurs clubs européens, dont et Alaves, mais Lecce est également dans la course et aurait rencontré l'entourage du joueur.

Cependant, d'après les informations de Yahoo Sport, le Grec ne serait pas vraiment intéressé pour rejoindre Lecce. Nantes reste toujours dans la course pour l'enrôler.