Mercato - OM : Jonathan Clauss affiche ses ambitions et justifie son choix

L'international français est fier de passer un cap dans sa carrière. Il va découvrir un nouvel environnement et la Ligue des champions.

Tout va très vite pour Jonathan Clauss. En un an, le latéral droit est passé d'un simple joueur de Ligue 1 à international français et va désormais découvrir la C1. Courtisé par Chelsea, Manchester United et d'autres clubs européens, l'ancien Lensois a finalement rejoint l'OM contre une somme avoisinant les 9 millions d'euros. Dans une interview accordée au site officiel du club, Jonathan Clauss a donné ses premiers mots en tant que joueur de l'OM et a affiché sa fierté de faire un bond en avant dans sa carrière de footballeur.

"Je me suis reconnu dans les valeurs de l'OM"

"Une fierté exceptionnelle de rejoindre un club mythique du football français. Une fierté et un honneur extraordinaires de pouvoir endosser ce maillot-là. L'OM représente le football français, voilà, c'est très clair. Je pense que dans le monde entier, quand on parle du championnat de France, on connaît l'OM, et on parle souvent du championnat avec comme référence l'OM donc voilà ce que ça représente pour moi et pour toutes les personnes qui suivent le football français", a avoué l'international français.

L'article continue ci-dessous

Mercato : Lazovic, Tavares… Quel latéral gauche pour l’OM ?

"Ce qui m'a convaincu de venir à l'OM ? Sur tous les aspects, la grandeur du club, les projets, il y a tellement de choses qui ont été mises en place pour que j'aie envie de rejoindre ce club. Pour moi, ça a été très logique. (...) J'ai surtout échangé avec le président, qui m'appelait souvent. Je me suis reconnu dans son discours, on est similaires dans beaucoup d'aspects, c'est là-dedans que je me suis reconnu, ça me paraissait normal", a ajouté Jonathan Clauss.

"La C1 ? C'est un rêve"

Le néo-latéral droit de l'OM veut confirmer sa progression et sa belle saison avec Lens : "Mon objectif sur le plan personnel ? Faire au moins aussi bien que la saison dernière avec le Racing Club de Lens et au moins autant de sélections en équipe de France. Je suis dans une continuité, j'ai envie de prouver que je suis là parce que je le mérite et parce que j'ai les qualités pour le faire. C'est à moi de montrer, mais je sais que je suis capable et je vais tout faire pour le montrer.

Mercato - OM : Darko Lazovic en approche, Strootman inclus en monnaie d'échange ?

Du haut de ses 29 ans, l'ancien défenseur du RC Lens va découvrir la Ligue des champions, lui qui a eu un parcours atypique et à qui rien ne présageait une ascension aussi fulgurante : "Bien sûr que je suis impatient de jouer la Ligue des champions, c'est une vraie question ? C'était et c'est encore le rêve d'une vie. Plus impatient que moi, à mon avis, ce n'est pas possible".

"Une trajectoire faite de très bas, avec beaucoup de déception, de rage, d'inquiétude et de pleurs. Il y a eu quelques moments de bonheur, mais qui ont été beaucoup trop courts. À un moment donné, il y a eu une prise de conscience qui a fait que, par mon entourage, j'ai réussi à faire les bons choix. J'ai commencé à évoluer correctement, à me prendre en main tout en étant bien soutenu. J'ai commencé à comprendre que le football était un métier, pas seulement un plaisir, et qu'il faut mettre beaucoup de choses de son côté pour y croire. Il faut beaucoup travailler, mais il faut surtout y croire. Allez l'OM !", a conclu Jonathan Clauss.