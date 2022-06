Mercato - OM : Eric Di Méco place Jorge Sampaoli et Pablo Longoria face à leurs responsabilités

L'ancien défenseur de l'OM alerte les dirigeants sur les besoins de se renforcer pour réussir la saison prochaine.

La stabilité n'a pas été le maître mot de l'Olympique de Marseille ces dernières saisons. Et ce à tous les étages. En une décennie, l'OM a changé de propriétaire, de président à plusieurs reprises, à vu son effectif évoluer et changer parfois même du tout au tout d'une année à l'autre, mais surtout a vu bon nombre d'entraîneurs défilés.

"A l'OM, l'année la plus difficile pour les entraîneurs c'est la seconde"

C'est bien simple, depuis le départ de Didier Deschamps, dernier technicien à avoir remporté la Ligue 1 sur le banc de l'OM, la durée de vie moyenne d'un entraîneur phocéen est inférieure à deux ans. Et pour cause, en règle générale, à l'image de ce qu'il s'est passé avec André Villas-Boas, les techniciens débutent en fanfare leur aventure sur la Canebière et sombrent régulièrement lors de la seconde saison, souvent elle coïncide avec une présence sur la scène européenne et le bilan est encore plus compliqué lorsqu'il s'agit de la Ligue des champions.

Mercato – OM : Mandanda s'interroge sur son avenir

Dauphin du PSG cette saison, l'Olympique de Marseille a du pain sur la planche pour être compétitif en Ligue 1 et en Ligue des champions la saison prochaine. Pablo Longoria le sait. Il va falloir renforcer l'effectif, sous peine de vivre une saison compliquée sur tous les plans et d'exposer, de frustrer, Jorge Sampaoli. Au micro de RMC, Eric Di Méco, vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l'OM, a tiré la sonnette d'alarme en demandant avec véhémence des renforts au plus vite pour l'OM sous peine de vivre un cauchemar la saison prochaine.

"L'exigence va être supérieure la saison prochaine"

"L'OM est entré dans le dur depuis la qualification en Ligue des champions. Il y a une nouvelle saison à préparer avec un niveau d'exigence important, avec des joueurs qui ne seront pas là (Kamara et Saliba). Il va falloir recruter malin mais avec davantage d'exigence de niveau. Le gros problème dans ce club, c'est que pour tous les entraîneurs qui sont passés à l'OM sur la dernière décennie, l'année la plus difficile a été la seconde", a analysé l'ancien défenseur de l'OM.

Mercato - OM : Alexis Sanchez, Jorge Sampaoli veut tenter le gros coup

L'article continue ci-dessous

Eric Di Méco ne veut pas revivre un fiasco en Ligue des champions : "Il y a eu une dernière présence en Ligue des champions qui a été un long chemin de croix, pour les supporters, les joueurs, les commentateurs. Personne ne veut revivre cette humiliation en Ligue des champions. Cela avait été une longue humiliation. Même avec un budget qui n'est pas celui des grands clubs, tu as le droit de sortir de la poule, d'avoir des bonnes idées sur le recrutement".

"Je le répète, il faut passer un cran au-dessus au niveau du recrutement. On l'oublie car l'OM a terminé deuxième, mais il n'y a pas eu que des réussites dans le recrutement. De la Fuente, on ne sait plus où il est. Il y a eu aussi des échecs. L'exigence va être supérieure cette saison. Cela va être compliqué", a conclu l'ancien défenseur de l'OM, vainqueur de la Ligue des champions en 1993.