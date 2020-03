Mercato - OM : City, United et Naples surveillent Caleta-Car !

Enfin performant avec l’Olympique de Marseille, Caleta-Car se trouve dans le viseur des deux clubs de Manchester.

Le retour sur investissement arrive pour l’ . Acheté pour 19 M€ à l’été 2018, Duje Caleta-Car s’est enfin imposé en tant que titulaire indiscutable sur la Canebière cette saison. Grâce au repositionnement de Boubacar Kamara au milieu de terrain, d’une part, mais également grâce à plusieurs prestations abouties.

De remplaçant en début de saison, le Croate de 23 est devenu titulaire aux yeux de son entraîneur André Villas-Boas, qui comptera bien évidemment sur lui pour qualifier l’OM en Ligue des Champions, avant de la jouer. Mais l’ancien du RB sera-t-il toujours là pour entendre la mythique musique dans le Stade Vélodrome ? Rien n’est moins sûr.

Et pour cause, grâce à plusieurs performances de haute volée, Caleta-Car a attiré l’attention de plusieurs gros cadors européens. D’après la presse anglaise, et City, sous le charme, auraient d’ores et déjà pris des renseignements. Et la n’est pas le seul championnat à s’intéresser au Croate.

Caleta-Car plutôt que Thauvin ou Sanson ?

En , Caleta-Car a également la cote. Ce jeudi, le Corriere dello Sport nous apprend que pense à lui pour prendre l’éventuelle succession de Kalidou Koulibaly. Certes, DCC fait partie d’une short list, mais cet intérêt en dit long.

En effet, il pourrait rabattre les cartes du mercato de l’OM. Les observateurs s’attendaient à voir partir un Florian Thauvin ou un Morgan Sanson, mais la cote de leur coéquipier de la défense n’est évidemment pas à négliger…