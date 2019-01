Mercato - Olivier Giroud pisté par le Barça pour être la doublure de Luis Suarez ?

Le club catalan souhaiterait recruter une doublure à son attaquant uruguayen dès ce mercato hivernal.

Olivier Giroud va-t-il bientôt découvrir un nouveau championnat ? Après six saisons et demie passées en Premier League, le champion du monde français serait en effet pisté par le Barça, qui cherche une doublure à Luis Suarez selon le quotidien catalan Sport. Les Catalans auraient coché plusieurs noms dont celui de l'avant-centre des Bleus, en fin de contrat en juin prochain. Une situation qui rend le joueur plus accessible financièrement, un argument de poids pour les Blaugrana.

De son côté, Chelsea ne s'opposerait pas à un départ de son attaquant, peu titularisé depuis le début de la saison par Maurizio Sarri, qui préfère souvent faire appel à Eden Hazard dans l'axe, ou à Alvaro Morata.

Stuani comme piste privilégiée ?

La piste prioritaire pour Ernesto Valverde reste cependant Cristhian Stuani, auteur de 12 buts en 17 apparitions avec Gérone depuis le début de la saison en Liga. Les dirigeants auraient déjà entamé les discussions pour l'Uruguayen, qui dispose d'une clause libératoire de 15 millions d'euros.