Mercato - OL : Youssouf Koné débarque, la piste Andersen confirmée

En marge de l'arrivée de Mendes, Jean-Michel Aulas a officialisé la venue de Youssouf Koné et a fait un point sur le mercato de l'Olympique Lyonnais.

Présents en conférence de presse ce mercredi pour officialiser l’arrivée du Brésilien Thiago Mendes, les dirigeants de l’OL sont revenus sur les détails du transfert du milieu de terrain de 27 ans et ont évoqué le mercato à venir.

Après avoir recruté Mendes, qui a paraphé un contrat de quatre saisons contre 26,5 millions d’euros (dont 4,5 de bonus), Jean-Michel Aulas a annoncé dans la foulée le recrutement d’un autre joueur de l’effectif du LOSC.

.@JM_Aulas : "Le transfert est de 26,5 millions d'euros dont 4,5 en bonus. Youssouf Koné arrive pour 9 millions d'euros sans bonus, avec un pourcentage à la revente."

— Olympique Lyonnais (@OL) 3 juillet 2019

Le latéral gauche Youssouf Koné arrive en remplacement de Ferland Mendy, parti au . "Youssouf Koné arrive pour 9 millions d'euros sans bonus, avec un pourcentage à la revente (…) « Je suis content de pouvoir aider qui avait besoin de vendre" a expliqué le président lyonnais.

L’arrivée d’un défenseur central se précise

Mais l’arrivée de Youssouf Koné ne suffit pas. L’OL est également à la recherche d’un renfort pour sa charnière centrale et la piste de Joachim Andersen, qui évolue du coté de la Gênes ( ) a été confirmée.

Le tweet de Mbappé qui annonce la couleur : "Ici, c'est Paris"

"On aimerait trouver un défenseur central, on continue d'avancer. On n'est plus très loin. On voudrait que tout le monde soit présent sur la préparation.", a expliqué le directeur de la cellule de recrutement, Florian Maurice. "On se rapproche de plusieurs défenseurs centraux, notamment Andersen" ajoute Aulas.

L'article continue ci-dessous

Les cas Nabil Fekir et Anthony Lopes

Proche de quitter pour rejoindre la saison dernière, le Champion du monde était finalement resté chez son club formateur. Un départ cet été est de nouveau évoqué, mais Nabil Fekir souhaite être conservé au milieu de terrain par l’OL, comme l'a expliqué Juninho.

.@Juninhope08 : "J'aimerais bien que @NabilFekir reste. C'est un grand joueur. Il a beaucoup de talent. On va voir ce qu'il se passe. Je suis un fan de son talent. On le verra demain."

— Olympique Lyonnais (@OL) 3 juillet 2019

Même chose pour le gardien Anthony Lopes, qui devrait être conservé par Lyon. "On a déjà deux bons gardiens avec Tatarusanu et Racioppi. Pour Anthony Lopes, la discussion est longue mais on se rapproche d'un accord. L’entraîneur aura donc 3 très bons gardiens."

Ryan Cherki devrait bien signer

Enfin, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur le cas Rayan Cherki. Malgré la concurrence des grands clubs européens dont et le Real Madrid, la pépite lyonnaise de 15 ans devrait bien signer son premier contrat professionnel avec l’OL. Aulas a assuré "être proche d’un accord".