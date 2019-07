Mercato - OL : Rayan Cherki, pépite en devenir, a signé son premier contrat professionnel

16 ans au compteur et déjà un contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais pour le prometteur Rayan Cherki.

Et si c'était lui, la plus grosse recrue du mercato estival de l'Olympique Lyonnais ? "Courtisé par les plus grands clubs européens", comme le souligne bien la formation rhodanienne dans son communiqué, Rayan Cherki (16 ans) a choisi l'OL, son club formateur, pour signer son premier contrat professionnel jusqu'en 2022.

"Mon club de coeur"

Après Ciprian Tatarusanu, Jean Lucas, Thiago Mendes et Youssouf Koné, il s'agit certainement de l'une des nouvelles que les supporters attendaient avec le plus d'impatience. Présenté comme un véritable crack en devenir, Cherki s'épanouira donc bien au Groupama Stadium. Pour son plus grand plaisir.

L'article continue ci-dessous

"Heureux et fier de vous annoncer aujourd’hui la signature de mon premier contrat professionnel dans mon club formateur, le club de ma ville, mon club de cœur. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à atteindre ce premier objectif ! L’aventure peut commencer", a déclaré la pépite lyonnaise sur Twitter.

Heureux et fier de vous annoncer aujourd’hui la signature de mon premier contrat professionnel dans mon club formateur, le club de ma ville, mon club de cœur 🔴🔵 Merci à tous ceux qui m’ont aidés à atteindre ce premier objectif! L’aventure peut commencer🦁 pic.twitter.com/Q9YcJHitim — Rayan Cherki (@rayan_cherki) 7 juillet 2019

Sa signature était attendue, mais elle a tout de même mis du temps à se concrétiser en raison de détails contractuels, mais également suite à l'intérêt de grosses écuries européennes. Heureusement pour le président Jean-Michel Aulas, l'arrivée de Juninho, son nouveau directeur sportif, a tout changé.

"Il va falloir beaucoup travailler pour progresser maintenant. L'arrivée de Juninho a aussi fait pencher la balance. Je regardais des vidéos de ses coups francs quand j'étais petit et, aujourd'hui, je vais pouvoir le côtoyer", a savouré Cherki sur Twitter. La saison passée, la pépite de 16 avait eu le droit de s'entraîner avec l'équipe une. Peut-être une première apparition sur le rectangle vert la saison prochaine ?