Mercato - OL : les 2 clubs de Séville et Valence intéressés par Fekir ?

À un an de la fin de son contrat, le capitaine de l'Olympique Lyonnais pourrait se diriger vers l'Espagne selon L’Équipe.

Après Tanguy Ndombélé et Ferland Mendy, l'OL va-t-il perdre un autre joueur à forte valeur marchande ? À en croire les informations de L'Equipe, Nabil Fekir pourrait bien être le prochain cadre de l'effectif lyonnais à quitter le club.

Le quotidien français indique en effet que le champion du monde serait déterminer à partir cet été, et aurait rencontré plusieurs agents dans cette optique, dont le puissant Jorge Mendes, qui a travaillé avec Juninho pendant la carrière de joueur du Brésilien.

L'article continue ci-dessous

L'agent portugais au carnet d'adresses bien rempli, qui représente notamment Cristiano Ronaldo, a une influence qui n'est plus à démontrer en . L'Equipe indique ainsi que trois écuries de seraient susceptibles d'accuellir le Français : le , dont l'identité circule depuis plusieurs jours, mais aussi l'autre club de la ville, le , et le Valence CF. Depuis de nombreuses années, Mendes a l'habitude de traiter avec le club Ché.

Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas, qui garde une tendresse particulière pour le capitaine lyonnais, avait évoqué l'avenir de son joueur. "Nabil (Fekir) arrive à un an du terme de son contrat donc il peut y avoir des tentations de clubs de laisser traîner la situation. Ceci étant, nous avons les reins suffisamment solides pour économiquement attendre. Et ce serait même une très bonne nouvelle qu’il ne trouve pas de club à sa dimension, puisqu’on rentrerait alors dans une négociation pour le prolonger", avait indiqué le président sur RMC.

"J’ai toujours respecté, avec Nabil comme les joueurs qui l’ont précédé, leur souhait le plus profond. Là, actuellement, il dit qu’il veut partir, mais peut-être qu’il restera. Et à ce moment-là on fera en sorte de le prolonger. Il y a parfois des choses injustes dans le football, et parfois des interprétations qui font que les conditions d’un transfert ne sont pas réunies. Encore une fois, Nabil mérite un club à sa dimension, et s’il ne le trouve pas, nous serons très heureux d’essayer de le prolonger".