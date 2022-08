Mercato - OL : la mise au point de Peter Bosz sur le cas Lucas Paqueta

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais regrette de pouvoir perdre un joueur majeur aussi tard dans le mercato.

Après un début de saison réussi lui permettant de nourrir de grandes ambitions, l'Olympique Lyonnais risque de perdre l'un de ses meilleurs joueurs dans les prochains jours. Selon L'Equipe, Lucas Paqueta est à un pas de West-Ham. Le Brésilien serait déjà d'accord avec le club anglais tandis que les deux clubs sont proche d'un accord. Et forcément, le départ de Lucas Paqueta serait une grande perte sportive. En conférence de presse avant d'affronter Reims, Peter Bosz a vidé son sac dans le dossier Paqueta.

"Paqueta n'est pas mort"

"Je fais comme avec tous les joueurs annoncés ailleurs. Je regarde comment ils sont dans la tête. C'est comme ça jusqu'au 1er septembre. Sur le poste de Lucas on a des joueurs, non il ne sera pas remplacé. On peut parler de plusieurs joueurs annoncés ailleurs. Cela arrive comme pour Aouar et Dembélé. Le 1er septembre on aura déjà joué cinq matchs. C'est le football moderne. Pour Aouar, les journaux disaient que c'était très proche. Ce n'est pas facile pour les entraîneurs et les joueurs mais c'est comme ça", a avoué Peter Bosz.

"C'est un très bon joueur, pas de discussion là-dessus. On a plus que onze titulaires. Si tu es dans mon effectif, c'est que tu es un bon joueur. Lucas Paqueta est encore là, il s'est entraîné. Il est avec nous, il n'est mort hein. [...] Il est très heureux ici. On est vendredi pas dimanche donc je ne sais pas s'il jouera dimanche à Reims", a ajouté le Néerlandais.

"Lacazette a montré qu'il était un leader"

Peter Bosz a dévoilé les possibles remplaçants de Lucas Paqueta : "Pour moi le milieu, ce sont des postes dans l'axe où il faut une plus grande vision que sur un côté. Romain Faivre va jouer au milieu selon, c'est par rapport à ses qualités. Jeff, il faut le dire, il revient à 100% dans le football. C'est incroyable. Il ne boite pas, il n'a pas peur. Il a fait une très bonne préparation. Il est à 100% de son niveau et je pense l'utiliser sur un des trois postes du milieu. Il peut jouer les trois postes même numéro 6. Romain Faivre a bien commencé avec nous avant de baisser un peu mais là il est de retour".

L'entraîneur de l'OL a encensé Alexandre Lacazette : "Il a beaucoup d'influence, de l'influence positive. On cherchait des leaders et il a montré qu'il en était un. Au-delà du brassard je veux autre chose et il le fait. C'est plus de pression pour lui d'être revenu ici mais avec ses buts et son comportement, cela a changé des choses dans le vestiaire. Son influence sur la discipline de l'équipe est bonne. Je vois de bonnes choses. On ne peut pas être un leader sans être un exemple".

Peter Bosz attend une victoire face à Reims : "Mon équipe a toujours le ballon. On va essayer de jouer contre Reims. J'attends qu'ils viennent nous chercher plus haut, on aura peut-être plus d'espaces ce que l'on avait pas contre Ajaccio et Troyes. [...] On va voir comment on va faire pour essayer de mettre Reims en danger. On a eu le temps de s'entraîner".