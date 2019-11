Mercato, OL : Juninho veut faire revenir Karim Benzema !

Juninho a confié ce mardi soir qu'il aimerait voir Karim Benzema terminer sa carrière dans son club formateur.

Il y a un peu plus de dix ans, Karim Benzema et Juninho étaient encore les têtes d'affiche de l'Olympique Lyonnais. Le second avait couvé le premier pour l'aider dans son éclosion, avant de l'accompagner dans son explosion.Les deux hommes se respectent et se tiennent en haute estime.

Juninho a donc eu une idée qui pourrait certainement séduire les amoureux de l'OL : essayer de faire revenir Karim Benzema pour le voir terminer sa carrière au sein de son club formateur.

"Mon envie c’est de proposer à Karim qu’il termine sa carrière chez nous", a-t-il expliqué sur OLTV.

"J'ai un peu ressenti qu'il aimerait revenir"

"Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi ne pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. J’ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment. On a déjà échangé des messages à l’époque quand j’étais au ".

"J’ai un peu ressenti qu’il aimerait venir. Il a beaucoup de respect", a continué le directeur sportif de l'OL. "Il passe souvent voir le kiné Abdel ici aussi. Il a déjà amené Abdel chez lui. Je garde l’espoir. J’aimerais bien qu’il vienne jouer 2 ans avec nous, encadrer certains jeunes. (…) Et Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous". Pour rappel, la star du a un bail courant jusqu'en 2021, dans un club où il a fait l'histoire.