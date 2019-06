Mercato - OL : Everton veut Bertrand Traoré ?

D'après L'Equipe, le club anglais souhaiterait faire venir l'attaquant de 23 ans, qui pourrait quitter l'OL en cas d'offre importante.

Auteur d'une bonne saison lors de son arrivée en 2017-2018 à , l'attaquant burkinabé n'aura pas réussi à confirmer cette année. Irrégulier et peu réaliste devant le but (34 matchs, 7 buts), Bertrand Traoré a perdu sa place de titulaire au fil de la saison au profit de Martin Terrier et Maxwel Cornet. En manque de temps de jeu, il pourrait quitter les Gones cet été.

Sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2022, l'attaquant formé à aurait été approché par et les dirigeants de l'OL ne seraient pas contre un départ du joueur, d'après les informations de L'Equipe. En cas de belle offre de la part des Toffees, Lyon pourrait bien laisser partir l'ailier de 23 ans.

L'international burkinabé (48 sélections, 8 buts) avait intéressé Jean-Michel Aulas et le staff lyonnais après sa très bonne performance avec l' Amsterdam en demi-finale de 2016-2017 contre l'OL justement.

Un départ de Bertrand Traoré pourrait remettre en cause l'avenir de Maxwel Cornet. Après une très belle fin de saison, l'attaquant ivoirien avait été préféré à Traoré par Bruno Génésio et ses bonnes performances pourraient lui permettre d'avoir sa place à l'OL la saison prochaine.