Mercato - OL : Des tensions entre Anthony Lopes et Ciprian Tatarusanu ?

Recruté cet été par l'OL, le gardiens Ciprian Tatarusanu ne compte pas rester numéro deux toute la saison. Une situation qui agacerait Anthony Lopes.

Désireux de renforcer son poste de gardien de but, l’Olympique Lyonnais a enrôler l’ex-portier de , libre de tout contrat, Ciprian Tatarusanu. Plutôt bon dans les cages nantaises, le gardien expérimenté de 33 ans, passé par le Steaua Bucarest et la , était présenté comme la doublure d’Anthony Lopes lors de son arrivée à .

Mais l’international roumain n’a pas vraiment apprécié d’avoir été annoncé comme cela. "Quand j’ai parlé pour la première fois avec Florian Maurice, j’ai demandé pourquoi l’OL avait besoin d’un autre numéro 1. Il m’a répondu qu’un grand club a toujours besoin d’une grosse équipe. Il m’a dit que l’entraîneur décidera qui joue. J’ai confiance en moi. Toute ma vie, j’ai été numéro 1, je suis venu pour jouer. (…) Personne ne m’a dit que je venais pour être numéro 2" a-t-il expliqué lors de sa présentation officielle.

Des déclarations qui n’ont visiblement pas plu à Anthony Lopes, qui n’a toujours pas prolongé son contrat chez les Gones et dont les négociations sont au point mort. Selon l’Equipe, l’arrivée de Tatarusanu aurait provoqué des tensions au sein de la direction. L’international portugais n’aurait pas apprécié l’arrivée et les déclarations de l’ex-Nantais et cela s’exprimerait même lors des séances d’entraînements.

Grégory Coupet, pas consulté ?

Malgré cette situation, pour Sylvinho, la hiérarchie reste cependant très claire. "Je parle de priorité et la priorité, c'est Lopes. Cela fait six ans qu'il évolue à ce poste, il a obtenu de bons résultats, c'est une référence et un enfant du club. La priorité, c'est lui"

Toujours selon L’Equipe, Grégory Coupet n'aurait pas été consulté sur le recrutement de Tatarusanu. Il souhaitait préparer la promotion d'Anthony Racioppi (20 ans), après le départ de Mathieu Gorgelin, transféré cet été au Havre.