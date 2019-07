Mercato - OL : Comment la valeur de Nabil Fekir a-t-elle chuté ?

Un an après son transfert avorté à Liverpool, l'avenir du champion du monde reste incertain après une saison difficile avec l'Olympique Lyonnais.

Il y a presque un an, Nabil Fekir remportait son premier titre majeur en gagnant la avec les Bleus en . Tout proche d'un accord avec pour un transfert à hauteur de 70 M€ avant la fin du Mondial, le milieu de terrain était finalement resté à l'OL. Mais malheureusement, cette année a été compliquée pour le capitaine lyonnais, qui aura 26 ans le 26 juillet.

Il avait pourtant été excellent au début de la saison en inscrivant notamment un but et une passe décisive lors de la victoire lyonnaise contre à l'Etihad Stadium (2-1) lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2018-19. Cependant, le reste de sa saison a été irrégulier, à l'image de celle de l'OL dans son ensemble, tristement éliminé des deux coupes nationales en demi-finales face à Rennes et .

La valeur de Fekir serait de 30 M€

Ses chiffres reflètent la baisse de se forme, passant de 40 apparitions, 23 buts et 8 passes décisives en 2017-18 contre 39 matchs, 12 buts et 9 passes au cours de la saison dernière.

Une succession de blessures mineures ont nuit à son niveau, mais l'ancien manager lyonnais, Bruno Genesio, qui a quitté le club à la fin de son contrat, estime que, mentalement, le joueur avait eu du mal à se remettre de sa situation avec Liverpool.

"Je pense qu'il était très frustré par son transfert qui a echoué à Liverpool au début de la saison. Il est allé à la Coupe du monde et il a eu quelques blessures. Il ne se sentait certainement pas assez fort pour jouer un rôle de leader, ce qu'il avait pourtant fait l'année précédente." avait-il déclaré à RMC Sport.

Rappelons que Liverpool avait finalement refusé de recruter Nabil Fekir en raison d'une incertitude sur l'état de son genou. Et aujourd'hui, en fin de contrat avec les Gones (juin 2020), la valeur de Nabil Fekir à logiquement baissé.

Des offres d' , de l' et de la ?

Mais pour un joueur qui a attiré l'attention de nombreux grands clubs européens, il est étonnant de constater à quel point il a été si peu cité dans les rumeurs de transferts cet été, d'autant plus que sa valeur devrait être environ la moitié de ce qu'elle n'était il y a quelques mois.

L'AC Milan a été évoqué comme une destination possible, bien que leur non-participation à la complique un départ à San Siro. La Super League chinoise s'est également intéressée au profil du capitaine lyonnais mais l'entourage du joueur a rapidement refusé.

De son côté, Arsenal aurait été en contact avec à propos du joueur, mais pourrait se l'offrir seulement si Mesut Ozil venait à quitter le club, ce qui semble peu probable.

L'article continue ci-dessous

Genesio, cependant, estime qu'il est temps pour Fekir de changer d'air. Il est arrivé à la fin d'un cycle à Lyon. "Il a connu beaucoup de choses. Je pense qu’il a besoin de connaître un autre challenge, de repousser ses limites, d’avoir aussi une remise en question" a déclaré l'ex-manager de Lyon.

Ayant déjà vendu Ferland Mendy au pour 48 M € et Tanguy Ndombele à pour 62 M €), Lyon n'est pas obligé de vendre et Juninho avait expliqué vouloir conserver son capitaine. "J'aimerais bien que Nabil Fekir reste. C'est un grand joueur. Il a beaucoup de talent. On va voir ce qu'il se passe. Je suis un fan de son talent." avait expliqué le directeur sportif de l'OL en conférence de presse.

Lyon serait disposé à vendre au bon prix, et une une prolongation de contrat sera probablement discutée dans les semaines à venir s’il n’y a pas de mouvement de transfert positif.