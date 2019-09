Mercato - Officiel : Fernando Llorente rejoint Naples

L'attaquant espagnol de 34 ans, arrivé en fin de contrat à Tottenham, retourne en Serie A quatre ans après avoir quitté la Juventus.

a annoncé ce lundi la signature du vétéran espagnol Fernando Llorente, libre de tout contrat depuis la fin de saison dernière. L'attaquant espagnol de 34 ans s'apprête donc à retrouver le championnat italien, quatre ans après son passage du côté de la . "Bienvenue Fernando" , a ainsi écrit le président napolitain, Aurélio De Laurentiis, sur son compte Twitter.

Plusieurs clubs s'étaient montrés intéressés par la venue de Llorente cet été, à l'image notamment de la ou de . Les Spurs eux-mêmes ont un temps réfléchi à lui proposer une prolongation, avant que Naples se prenne de l'avance dans ce dossier.

Aucun détail n'a filtré concernant la nature du contrat de l'Espagnol, mais il pourrait s'être engagé pour deux saisons contre un salaire de 2,5 millions d'euros annuels.

La saison passée, Llorente a inscrit 8 buts en 35 apparitions, dont celui de la qualification en quarts de finale de aux dépens de , sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Lors de ses deux saisons passées à Turin, il avait marqué à 27 reprises en 97 matches.

Le vice-champion d' a dépensé plus de 100 millions d'euros lors de ce mercato, avec l'objectif de concurrencer la Juventus dans la course au titre. Parmi les arrivées, on retrouve notamment le Mexicain Hirving Lozano, acheté 42 millions d'euros au Eindhoven, ainsi que le défenseur grec de la Roma, Kostas Manolas ou encore le gardien de l' , Alex Meret.