Mercato - Officiel : Diaby-Fadiga s'engage au Paris FC

L'attaquant, licencié par Nice pour avoir volé la montre de Kasper Dolberg, s'est engagé ce mercredi avec le Paris FC.

Dernier de , le enregistre une nouvelle arrivée tardive dans son secteur offensif après celle de Jérémy Menez. Le club a en effet annoncé comme pressenti l'arrivée de l'ancien niçois Lamine Diaby-Fadiga pour les quatre prochaines saisons.

"Le Paris FC est heureux de vous annoncer l’arrivée de Lamine Diaby-Fadiga (18 ans) ! L’attaquant international français des moins de 18 ans qui évoluait auparavant à l’OGC Nice ( Conforama) s’est engagé jusqu’en juin 2023", a fait savoir le club dans un communiqué.

Le jeune attaquant de 18 ans a résilié son contrat avec les Aiglons après avoir reconnu avoir volé la montre de son désormais ex-coéquipiers Kasper Dolberg. Une affaire suite à laquelle il a reconnu les faits et aurait promis de rembourser l'attaquant danois, alors que l'objet a déjà été revendu.

"J’ai porté fièrement le maillot du club de mon enfance la saison passée en . Je me suis malheureusement blessé durant plusieurs mois et mon retour à la compétition a de nouveau été repoussé suite à un carton rouge reçu dans un match avec l’équipe U19. Cela m’a affecté mentalement et ma situation d’échec contrastait avec la réussite et l’aura de Kasper, mon coéquipier. Je m’en suis pris à lui sans aucune raison, peut-être un peu par jalousie", a tenté d'expliquer l'intéressé via un communiqué sur les réseaux sociaux.

Lancé en professionnel à seulement 16 ans par Lucien Favre, Diaby-Fadiga compte six apparitions en Ligue 1 sous les ordres de Patrick Vieira. Il va donc tenter de se relancer en après ce douloureux épisode.