MERCATO | OFFICIEL : Accord trouvé entre le Real Madrid et Manchester United pour le transfert de Casemiro

Casemiro, le milieu de terrain du Real Madrid, va rejoindre Manchester United. Les deux clubs se sont mis d'accord pour le transfert du joueur.

Depuis plusieurs, l'avenir de Casemiro au Real Madrid était incertain. Carlo Ancelotti, le coach des Madrilènes, avait même confié que le Brésilien désirait quitter le club.

Ce vendredi 19 août, à 21h14, le Real Madrid a publié un communiqué dans lequel il annonce qu'un accord a été trouvé avec Manchester United pour la vente de Casemiro.

Le Real Madrid n'a dévoilé aucun chiffre et a tenu à rendre hommage à Casemiro qui est arrivé au club en janvier 2013 et qui a remporté 18 titres dont cinq fois la Ligue des champions et trois fois la Liga.

Le Real a par ailleurs précisé qu'une cérémonie d'adieux sera organisée le lundi 22 août à 11h30 à la Ciudad Real Madrid en présence de Florentino Pérez.

Manchester United a également confirmé l'accord par un communiqué annonçant qu'il lui restait à trouver un accord avec le joueur qui doit également se soumettre à une visite médicale.